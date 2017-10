PSG : Meunier ne laisse rien passer « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour atteindre son objectif de régner sur le toit de l’Europe, le Paris Saint-Germain sait qu’il doit s’appuyer sur une mentalité de gagneur, partagée par tout son effectif. Dans cette optique, le vestiaire du club de la capitale ne laisse rien passer, a assuré le latéral droit Thomas Meunier (26 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison). "Depuis 2-3 ans, j’ai aussi perdu l’habitude de perdre des matchs… et quand ça m’arrive, ça me vide pour plusieurs jours, a raconté le Belge au micro de la RTBF. Si des partenaires lèvent le pied ou s’en fichent, je leur dis. Mais à Paris, on a aussi une belle bande de salopards : quand quelqu’un ne fait pas son job, tout le monde lui tombe dessus. Il n’y a pas de secret : si Thiago Silva ou Motta ont fait des carrières pareilles, c’est parce qu’ils ont toujours détesté la défaite." Du Meunier dans le texte ! Du Meunier dans le texte !

News lue par 9146 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+