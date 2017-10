Nantes : Ranieri ne veut plus parler du mercato « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé cet été sur le banc du FC Nantes, l’entraîneur Claudio Ranieri n’avait pas caché son mécontentement auprès de son président Waldemar Kita à l’issue du mercato (voir ici). Mais après l’ampleur prise par ses propos, le technicien italien préfère ne plus aborder ce sujet. "Je ne veux pas en reparler, a éludé l’ancien coach de Leicester dans les colonnes de L’Equipe. Nous nous étions dit que nous devions prendre cinq joueurs importants. Neuf joueurs sont arrivés. Il est habitué à gérer le mercato comme ça (Kita, ndlr). Moi, j'étais habitué à faire différemment, l'important c'est qu'à la fin on se comprenne. Après trois mois ensemble, je crois qu'il me comprend, moi je le comprends, et c'est très bien." Une chance car le Transalpin n’est sans doute pas sans savoir qu’entre Kita et ses entraîneurs, l’histoire se termine souvent mal… Une chance car le Transalpin n’est sans doute pas sans savoir qu’entre Kita et ses entraîneurs, l’histoire se termine souvent mal…

