Nantes : un loser ? Ranieri répond !

Nantes : un loser ? Ranieri répon d ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sacré champion d’Angleterre surprise en 2016 avec Leicester, l’entraîneur Claudio Ranieri a longtemps traîné l’étiquette d’un loser abonné aux places d’honneur. Une réputation que ne comprend pas l’actuel coach du FC Nantes. "Il y a beaucoup de critiques qui parlent mais ne voient pas le contexte. Où est-ce que je suis arrivé deuxième ?, a lancé l’Italien dans les colonnes de L’Equipe. Avec Monaco, derrière le PSG. À la Roma ? Je l'ai prise avec zéro point à la troisième journée (2009-2010), et j'étais à une demi-heure du titre. Avec la Juve ? Elle revenait de Serie B, je suis arrivé troisième (2008) puis deuxième (2009), et le club a fait moins bien ensuite. Alors, je suis très content d'être arrivé deuxième." "Quand tu arrives dans une équipe qui ne peut pas gagner le Scudetto, et que tu finis deuxième, ils disent : 'Il n'a pas gagné.' Ils l'auraient dit avec Leicester ? Ou ils le diront à Nantes ? Si j'avais terminé deuxième avec Leicester, ils auraient dit que j'étais encore arrivé deuxième !" En tout cas, s’il maintient les Canaris à leur place actuelle (4es), le Transalpin peut être sûr que personne ne lui fera de reproche ! "Quand tu arrives dans une équipe qui ne peut pas gagner le Scudetto, et que tu finis deuxième, ils disent : 'Il n'a pas gagné.' Ils l'auraient dit avec Leicester ? Ou ils le diront à Nantes ? Si j'avais terminé deuxième avec Leicester, ils auraient dit que j'étais encore arrivé deuxième !" En tout cas, s’il maintient les Canaris à leur place actuelle (4es), le Transalpin peut être sûr que personne ne lui fera de reproche !

News lue par 7885 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+