PSG : Trapp commence à se faire du souci... « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rétrogradé gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain après des erreurs durant la préparation estivale, Kevin Trapp (27 ans) est clairement devancé dans la hiérarchie par Alphonse Areola (24 ans, 8 matchs en L1 cette saison), qui reste sur des dernières prestations solides. Et si sa situation n’évolue pas d’ici-là, le portier allemand songe de plus en plus à un départ cet hiver, annonce le quotidien Le Parisien. En effet, l’ancien portier de l’Eintracht Francfort a bien l’intention de participer au Mondial 2018 avec sa sélection. Or, pour atteindre cet objectif, le Francilien, convoqué pour cette fois en l’absence de Manuel Neuer, est conscient qu’il a besoin de disposer de temps de jeu. Cela tombe bien, le Borussia Dortmund, pas satisfait des performances de Roman Bürki, s’intéresse toujours au natif de Merzig et pourrait mettre 15 millions d’euros sur la table. De son côté, le club de la capitale se montrerait ouvert à un transfert qui représenterait une rentrée d’argent bienvenue dans le cadre du fair-play financier, mais à condition de trouver un nouveau numéro deux pour remplacer Trapp. Cela tombe bien, le Borussia Dortmund, pas satisfait des performances de Roman Bürki, s’intéresse toujours au natif de Merzig et pourrait mettre 15 millions d’euros sur la table. De son côté, le club de la capitale se montrerait ouvert à un transfert qui représenterait une rentrée d’argent bienvenue dans le cadre du fair-play financier, mais à condition de trouver un nouveau numéro deux pour remplacer Trapp.

