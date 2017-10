CdM 2018 : le Brésil muet, l'Argentine tremble « Par Romain Rigaux - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà qualifié, le Brésil a concédé un match nul contre la Bolivie (0-0) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Dominateurs, les Brésiliens sont tombés sur un excellent Carlos Lampe dans les buts adverses. De son côté, l'Argentine a aussi été tenue en échec par le Pérou et se complique un peu plus la tâche. Sixième de la zone Amsud et virtuellement éliminée à une journée de la fin, l'Albiceleste devra impérativement s'imposer mardi face à l'Equateur. Dans les autres matchs, le Chili a battu l'Equateur (2-1), le Paraguay s'est imposé en Colombie (2-1) et l'Uruguay a concédé le nul face au Venezuela. Au classement, derrière le Brésil largement en tête, l'Uruguay (2e, 28 pts) devance le Chili (3e, 26 pts), la Colombie (4e, 26 pts), le Pérou (5e, 25 pts), l'Argentine (6e, 25 pts) et le Paraguay (7e, 24 pts). Les quatre premiers seront qualifiés pour le Mondial en Russie, le 5e passera par les barrages. Au classement, derrière le Brésil largement en tête, l'Uruguay (2e, 28 pts) devance le Chili (3e, 26 pts), la Colombie (4e, 26 pts), le Pérou (5e, 25 pts), l'Argentine (6e, 25 pts) et le Paraguay (7e, 24 pts). Les quatre premiers seront qualifiés pour le Mondial en Russie, le 5e passera par les barrages.

