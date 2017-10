L1 : Marcelo bredouille, Luiz Gustavo respire !

Réunie ce jeudi, la Commission de Discipline de la LFP examinait plusieurs cas épineux. En premier lieu celui du défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Marcelo (30 ans, 8 matchs en L1 cette saison), expulsé de manière sévère dimanche à Angers (3-3) après avoir involontairement percuté le carton jaune de l'arbitre.

Alors que le Brésilien réclamait l'annulation de son exclusion (voir ici), la LFP s'est montrée intransigeante en le suspendant pour un match. La recrue rhodanienne manquera donc le choc du 13 octobre face à l'AS Monaco.

Clémence en revanche pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo (30 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison). Expulsé dimanche contre Nice (4-2), le Brésilien écope d'un match de suspension plus un avec sursis. Le joueur le plus sanctionné cette saison en Ligue 1 () manquera donc le déplacement à Strasbourg le 15 octobre mais il sera éligible pour le Clasico du 22 octobre face au Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour l'OM.