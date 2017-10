Lyon : l'étrange sortie d'Aulas sur Ancelotti « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vivement critiqué, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Genesio continue de bénéficier du soutien de son président Jean-Michel Aulas. Malgré tout, le boss de l'OL a été invité à s'exprimer sur le cas de Carlo Ancelotti, remercié par le Bayern Munich la semaine dernière et dont le nom n'a pourtant pas circulé dans le Rhône. Et le dirigeant lyonnais en a profité pour effectuer une révélation. "C'est toujours une option. Toutes les solutions sont bonnes mais connaissant Carlo Ancelotti, je ne pense pas qu'il serait disponible, a d'abord affirmé "JMA" sur les ondes de RMC. J'étais lundi à Munich avec Rummenigge (le président du conseil d'administration du Bayern, ndlr), on a beaucoup parlé des situations. Et à l'instant T, je ne suis pas à la recherche d'un entraîneur. (…) J'ai dit qu'il n'était probablement pas disponible, dans l'état d'esprit de choisir un club. Deuxièmement, peut-être l'a-t-il déjà choisi, mais je n'en dirai pas plus. On est dans un contexte extrêmement professionnel et je n'ai pas le droit de donner d'informations que j'ai éventuellement." Aulas dispose-t-il vraiment d'informations sur l'avenir de l'Italien ou cherche-t-il à attirer l'attention ? En tout cas, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a prévu de se reposer jusqu'en juin prochain (voir ici). Aulas dispose-t-il vraiment d'informations sur l'avenir de l'Italien ou cherche-t-il à attirer l'attention ? En tout cas, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a prévu de se reposer jusqu'en juin prochain ().

