Espagne : le message de paix d'Iniesta « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’issue du controversé référendum organisé dimanche dernier, la Catalogne envisage de déclarer son indépendance lundi prochain. Alors que ce sujet déchire l’Espagne ces derniers jours, le milieu de terrain du FC Barcelone, Andrés Iniesta (33 ans, 6 matchs en Liga cette saison), est sorti du silence pour lancer un appel au calme. "Je n'ai jamais pris la parole publiquement sur des situations aussi complexes qui suscitent des sentiments aussi divers et je ne le ferai plus jamais, mais la situation est exceptionnelle, a souligné l’international espagnol sur son compte Facebook. Je suis sûr d'une chose, avant que nous fassions davantage de dégâts : nous avons besoin que ceux qui nous gouvernent dialoguent les uns avec les autres. Faites-le pour nous, car nous méritons de vivre en paix." Comme depuis des années, la Roja n’échappe pas à ce débat et le défenseur central blaugrana, Comme depuis des années, la Roja n’échappe pas à ce débat et le défenseur central blaugrana, Gerard Piqué (30 ans, 94 sélections et 5 buts), partisan déclaré de l’indépendance, a encore été conspué par des supporters espagnols ce jeudi.

