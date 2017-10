EdF : Neymar ou Griezmann ? Mbappé esquive

Pas maladroit balle au pied, Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec le PSG cette saison) possède la même faculté à échapper aux questions pièges que peuvent lui poser les médias. Invité à déterminer qui d’Antoine Griezmann (26 ans, 5 matchs et 2 buts en Liga cette saison), qu’il côtoie avec l’équipe de France, ou de Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison), qu’il fréquente en club, l’impressionne le plus, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas tombé dans le panneau.

"Les deux. Ce sont deux joueurs différents. Neymar a plus ce côté créatif et Griezmann a ce côté tueur devant le but, a expliqué le Tricolore ce jeudi en conférence de presse. J'apprends auprès des deux." Deux excellents modèles en effet.