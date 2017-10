Amiens : le stade fermé provisoirement « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suite aux incidents survenus lors d'Amiens-Lille samedi dernier, avec l'effondrement d'une barrière faisant 29 blessés, le Stade de la Licorne devrait rester fermé durant quelques semaines au moins. Président d'Amiens Métropole, propriétaire de l'enceinte, Alain Gest a affirmé ce jeudi qu'il n'est pas prévu de réouvrir le stade dans l'immédiat. "Le stade sera réutilisé lorsque le procureur de la République aura donné la possibilité de dire au préfet que le stade est praticable. Je ne rouvrirai pas le stade tant qu'il n'est pas praticable, a annoncé le dirigeant au micro de Franceinfo, avant d'effectuer une mise au point. A aucun moment il ne nous a été signalé un problème, depuis la création du stade, sur ces garde-corps. Si on m'avait signalé quelque chose, (...) vous pensez bien que j'aurais fait le nécessaire." "Nous aurons les résultats de l'enquête au plus tard dans trois semaines", a ajouté l'élu. Dans ce contexte, le match entre Amiens et Bordeaux, le 21 octobre, pourrait bien être inversé (voir ici). "Nous aurons les résultats de l'enquête au plus tard dans trois semaines", a ajouté l'élu. Dans ce contexte, le match entre Amiens et Bordeaux, le 21 octobre, pourrait bien être inversé ().

News lue par 2285 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+