Argentine : Sampaoli promet des enragés « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement 5e des éliminatoires du Mondial 2018 dans la zone Amérique du Sud et donc virtuellement barragiste, l'Argentine s'apprête à disputer un match capital. Dans la nuit de jeudi à vendredi (1h30), l'Albiceleste reçoit le Pérou qui la précède au classement. Le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli promet une motivation maximale pour l'occasion. "Ce sera un match durant lequel l'Argentine va jouer avec la rage, en essayant d'obtenir le meilleur résultat possible, a assuré l'ancien coach du FC Séville en conférence de presse. Nous ne pouvons pas cacher la réalité, nous savons dans quelle position nous sommes. Je dis aux joueurs ce que je ressens. Je pense que l'Argentine doit tout donner, doit aller chercher un résultat positif. N'ayez aucun doute, nous allons tout faire pour. Nous nous sommes préparés sous tous les aspects, pour avoir une équipe capable de faire face à notre adversaire." Lionel Messi et sa bande pourront compter sur la ferveur de la Bombonera pour mener leur mission à bien. Lionel Messi et sa bande pourront compter sur la ferveur de la Bombonera pour mener leur mission à bien.

