Bayern : Ribéry répond aux sceptiques

Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017

Victime d'une déchirure du ligament latéral externe du genou gauche contre le Herta Berlin (2-2) dimanche dernier, l'ailier du Bayern Munich Franck Ribéry (34 ans, 6 matchs en Bundesliga cette saison) va passer entre deux et trois mois loin des terrains. Mais malgré son âge avancé, le Français compte bien revenir dans les meilleures dispositions. "Ceux qui pensent cela (qu'il va arrêter sa carrière, ndlr) se trompent. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. J'ai encore des choses à donner, a lancé l'ancien Marseillais dans les colonnes de Kicker. Je veux jouer au minimum encore un an de plus. (…) Evidemment c'est un coup dur pour moi. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai surmonté beaucoup de situations difficiles dans ma vie. J'ai toujours été un battant. Je vais surmonter aussi ce défi." Une manière de répondre aussi aux critiques qui ont dernièrement ciblé le natif de Boulogne-sur-Mer.

