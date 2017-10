Arsenal : Ramsey conquis par Lacazette « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recrue phare du mercato d’été d'Arsenal, l’attaquant Alexandre Lacazette (26 ans, 7 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) réalise des débuts intéressants avec les Gunners. Le transfuge de l’Olympique Lyonnais semble avoir la cote auprès de ses coéquipiers, à l’instar du milieu de terrain Aaron Ramsey (26 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison). "Je pense qu’il a fait de très bons débuts, a jugé le Gallois sur le site officiel du club londonien. Il est très bon techniquement, son toucher de balle est pur, il joue juste collectivement et c’est un grand finisseur. On a vu de très belles finitions de sa part et je suis certain qu’il y en aura plein d’autres. C’est très excitant de jouer avec lui. Il aime bien venir apporter de l’aide plus bas et servir les joueurs autour." Des propos encourageants pour le Tricolore, qui doit encore muscler son jeu et gagner en efficacité, notamment à l’extérieur. Des propos encourageants pour le Tricolore, qui doit encore muscler son jeu et gagner en efficacité, notamment à l’extérieur.

News lue par 4708 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+