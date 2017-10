Divers : Romario prévient Messi et Ronaldo « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour avoir une haute estime de lui-même, l’ancien buteur Romario a fait preuve de sa franchise habituelle au moment de se comparer aux deux extraterrestres que sont les attaquants du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 7 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) et du FC Barcelone Lionel Messi (30 ans, 11 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison). "Tout en restant modeste, je peux affirmer que dans la surface, j'étais meilleur que Messi et Ronaldo. Ils ne parviendront jamais à atteindre mon total de buts", a certifié le Brésilien auprès du média O'Globo. Le Sud-Américain se targue d'avoir inscrit 1003 buts au cours de sa carrière dont 768 en compétitions officielles. Aux dernières nouvelles, Messi avançait 579 buts en matchs officiels et Ronaldo 612. Le Sud-Américain se targue d'avoir inscrit 1003 buts au cours de sa carrière dont 768 en compétitions officielles. Aux dernières nouvelles, Messi avançait 579 buts en matchs officiels et Ronaldo 612.

