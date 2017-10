ASSE : Caïazzo tenait beaucoup à Vieira « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d’un successeur à Christophe Galtier durant l’été dernier, l’AS Saint-Etienne avait discuté avec l’entraîneur Patrick Vieira. Mais le Français a préféré rester en poste à New York City. Un gros regret pour le co-président stéphanois Bernard Caïazzo, qui nourrissait de grandes ambitions pour le champion du monde 1998. "On l’avait rencontré un mardi, on avait déjeuné avec Roland Romeyer et Dominique Rocheteau. Nous sommes restés jusqu’à 17h à discuter, et en sortant je croyais dur comme fer qu’il allait venir, a raconté le dirigeant au micro d’Europe 1. Patrick nous disait que les dirigeants de City allaient comprendre que c’était bon pour sa carrière. Il était sûr de lui, moi je me disais quand même qu’ils étaient en milieu de saison… L’argent n’était pas une raison, mais il était en milieu de saison de MLS. (…) Patrick nous avait fait une très bonne impression, je voyais avec lui un peu comme Zidane avec le Real Madrid avec une possibilité de réussite et quelqu’un de très humble." De son côté, le technicien tricolore tient une version un peu différente en affirmant qu’il n’a pas réclamé son départ de la franchise américaine (voir ici). De son côté, le technicien tricolore tient une version un peu différente en affirmant qu’il n’a pas réclamé son départ de la franchise américaine ().

