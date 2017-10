EdF : Giroud, Belhanda ne comprend pas

Cible de critiques récurrentes depuis qu’il occupe la pointe de l’attaque de l’équipe de France, Olivier Giroud (31 ans, 66 sélections et 27 buts) peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier à Montpellier (2010-2012), Younès Belhanda (27 ans, 7 matchs et 1 but en championnat cette saison). Le milieu offensif de Galatasaray ne comprend pas les doutes qui entourent l’attaquant d’Arsenal.

"En club il ne joue pas trop, mais quand en sélection tu as un joueur qui marque et qui fait gagner l’équipe, tu ne peux pas trop lui reprocher quelque chose, a souligné l’international marocain au micro de RMC. Vous avez vu l’Euro ? Les Français sont allés en finale et ils auraient pu la gagner. C’était avec Olivier Giroud et pas un autre attaquant. Il a sa place à 100% titulaire dans cette équipe de France. Quand il y a eu des grandes compétitions, il a toujours été là."

Après une excellente série de 17 buts lors de ses 17 dernières titularisations chez les Bleus, le Gunner reste sur trois matchs sans marquer en sélection.