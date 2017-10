EdF (Espoirs) : Ripoll a du respect pour Harit « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent lors du dernier rassemblement de l’équipe de France Espoirs, le milieu de terrain Amine Harit (20 ans) ne fait pas partie du groupe des Bleuets, qui affrontent le Monténégro ce jeudi (19h, Canal+ Sport) dans les éliminatoires de l’Euro 2019. Et pour cause, le joueur de Schalke 04 vient d’opter pour son pays d’origine, le Maroc. Un choix compris par son désormais ex-sélectionneur Sylvain Ripoll. "On sait que les règlements permettent ce genre de choses. Amine m'a expliqué les raisons. Je les ai comprises et surtout respectées, a expliqué l’ancien entraîneur de Lorient dans les colonnes de L’Equipe. On a acté qu'il prenne la décision de prendre le chemin du Maroc. Ce sont des choses qui existent et on fait avec." L’ancien Nantais pourrait effectuer ses débuts avec les Lions de l’Atlas samedi face au Gabon dans les éliminatoires du Mondial 2018. L’ancien Nantais pourrait effectuer ses débuts avec les Lions de l’Atlas samedi face au Gabon dans les éliminatoires du Mondial 2018.

