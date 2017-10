EdF : Denoueix milite pour l'évidence Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour affronter la Bulgarie samedi (20h45 sur TF1) lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps hésite encore entre Kylian Mbappé (18 ans, 6 sélections et 1 but) et Moussa Sissoko (28 ans, 52 sélections et 2 buts) pour occuper le côté droit de l'attaque. Mais pour l'ancien coach du FC Nantes Raynald Denoueix, la question ne devrait même pas se poser. "Pour se passer de Mbappé, il faut y réfléchir à deux fois. Techniquement, physiquement, c’est au-dessous de tout. Tactiquement aussi. Dans l’absolu, c’est un des meilleurs attaquants du monde. Que ce soit à droite, à gauche, dans l’axe, petit espace, grands espaces, peu importe. C’est l’évidence", a confié Denoueix à Eurosport. Performant avec le Paris Saint-Germain et plébiscité par le public, Mbappé aura-t-il également les faveurs de Deschamps ? Performant avec le Paris Saint-Germain et plébiscité par le public, Mbappé aura-t-il également les faveurs de Deschamps ?

