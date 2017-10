Lyon : Jallet révèle la raison de son départ

Cet été, le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 6 matchs en L1 cette saison) a décidé de résilier son contrat avec l'Olympique Lyonnais afin de rejoindre l'OGC Nice. Pour la radio RMC, l'international français a confié qu'il avait pris cette décision pour avoir une chance de disputer la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus.

"Mon désir de partir de Lyon, c’est la Coupe du Monde qui m’y a poussé. Tout le monde a envie de jouer des matchs et c’est vrai qu’à Lyon l’avenir me semblait un petit peu bouché avec l’arrivée de Tete. On était trois au poste (avec Rafael, ndlr), je ne savais pas de quoi demain allait être fait. J’avais besoin d’avoir plus de certitudes en vue de cette Coupe du Monde et Nice me l’a apporté", a expliqué le Niçois.

Appelé par le sélectionneur Didier Deschamps lors des derniers rassemblements, Jallet ne regrette pas son choix.