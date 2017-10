PSG : Meunier se livre sur la concurrence « Par Damien Da Silva - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des performances intéressantes l'an dernier, le latéral droit Thomas Meunier (26 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) reste un remplaçant au Paris Saint-Germain. En concurrence avec Serge Aurier lors de l'exercice 2016-2017, le Belge doit désormais se mesurer à Daniel Alves (34 ans, 5 matchs en L1 cette saison). Une situation délicate à gérer pour le défenseur. "De mon côté, je prends mon mal en patience. Quand je joue, je fais ce que je peux et je fais généralement de bons matchs, ce qui est important pour le staff technique car ils savent qu’ils peuvent pas compter sur moi. (...) Un peu de frustration ? Oui car on veut jouer tous les matchs, que ce soit contre Gueugnon, Niort ou le Bayern Munich. Je veux être sur le terrain à chaque fois. Ronger son frein sur le banc n’est pas toujours évident. C’est le football. Je suis dans une équipe du top 5 mondial où les doublures et les titulaires sont à peu près du même niveau. Je ferai tout pour compliquer les choix du coach", a assuré Meunier devant les médias. Même si Alves dispose d'un statut de titulaire indiscutable, Meunier aura bien évidemment un bon temps de jeu cette saison avec l'enchaînement des rencontres. Même si Alves dispose d'un statut de titulaire indiscutable, Meunier aura bien évidemment un bon temps de jeu cette saison avec l'enchaînement des rencontres.

