PSG : Berchiche se confie sur son intégration « Par Damien Da Silva - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 15 millions d'euros en provenance de la Real Sociedad l'été dernier, le latéral gauche Yuri Berchiche (27 ans, 5 matchs en L1 cette saison) réalise des premiers pas satisfaisants avec le Paris Saint-Germain. Invité sur les ondes de la radio Onda Cero, l'Espagnol s'est confié sur son intégration au sein de l'effectif parisien. "Avec ma compagne, nous sommes très contents d'être ici même si San Sebastian nous manque. Nous sommes heureux, la vie est tranquille. On se retrouve avec Cavani, Pastore et les joueurs qui parlent espagnol. Mais ce groupe est très sain et bien, c'est une vraie bonne surprise", a raconté Berchiche. En concurrence avec Layvin Kurzawa, le défenseur ibérique apporte un profil plus défensif à la disposition d'Unai Emery à ce poste.

