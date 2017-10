PSG : Rabiot lance le Clasico !

PSG : Rabiot lance le Clasic o ! « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le 22 octobre, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont s’affronter au Stade Vélodrome dans le Clasico comptant pour la 10e journée de Ligue 1. En prévision de ce rendez-vous très attendu, le milieu de terrain parisien Adrien Rabiot (22 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) a adressé un petit message au club phocéen. "Avec les arrivées à Paris, ça va faire monter la sauce. Marseille va essayer de ne pas en prendre trop à domicile contre nous, a piqué le Tricolore, avant de se montrer plus nuancé. Il ne faudra pas aller trop confiant au Vélodrome. On va être attendus. (…) Je pense que ça va être un match assez serré. Ils ont un bon effectif." Il est clair que l’OM compte bien montrer un tout autre visage que celui affiché contre l’AS Monaco lorsque l’équipe de Rudi Garcia avait pris l’eau lors du premier choc de sa saison (1-6). Il est clair que l’OM compte bien montrer un tout autre visage que celui affiché contre l’AS Monaco lorsque l’équipe de Rudi Garcia avait pris l’eau lors du premier choc de sa saison (1-6).

