OM : Anigo enverrait bien Boli en prison

Critiqué lorsqu’il occupait le rôle de recruteur de l’Olympique de Marseille en Afrique, José Anigo s’est défendu en s’en prenant à un glorieux ancien du club phocéen, Basile Boli, nommé ambassadeur de l’OM par l’ancien président Vincent Labrune en septembre 2015.

"Si on considère que moi, j’avais un emploi fictif, Basile Boli il faut l’enfermer en prison de suite, a taclé l’actuel entraîneur de Levadiakos en Grèce dans les colonnes du magazine So Foot. Ambassadeur ? Mais ambassadeur de quoi ? C’est une blague ! On m’a expliqué qu’il gagnait 30 000 euros par mois, et tant mieux pour lui, mais son rôle est quand même complètement opaque ! J’attends le jour où quelqu’un de la justice viendra le voir pour lui demander ce qu’il fait, comme on l’a fait avec moi. Moi, j'ai dû expliquer à la justice ce que je faisais au Maroc."

Entre les deux hommes, les relations s’avèrent toujours aussi fraîches…