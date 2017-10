Rennes : contesté, Gourcuff reste confiant « Par Romain Lantheaume - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un mercato ambitieux avec 37 millions d’euros dépensés, Rennes peine à lancer sa saison avec une décevante 15e place au classement et seulement une victoire après 8 journées de Ligue 1. Annoncé sur la sellette depuis des semaines, l’entraîneur breton Christian Gourcuff a vu la pression s’accentuer un peu plus mercredi avec la publication d’un communiqué par le groupe de supporters Roazhon Celtic Kop l’exhortant à présenter sa démission. Interrogé quelques heures plus tôt, le technicien se voulait confiant. "Il y a un contexte extérieur qui se dégrade, mais ce n'est pas le cas en interne et c'est le plus important, a souligné l’ancien coach de Lorient dans les colonnes du journal L’Equipe. Déjà, ça se passe bien avec les joueurs. La saison dernière, le vestiaire était plus compliqué. Après, un entraîneur qui ne gagne pas est un entraîneur en danger et le jour où René Ruello et François Pinault (respectivement président et actionnaire, ndlr) me diront d'arrêter, il n'y aura pas de souci. Mais, de ce point de vue-là, rien n'a changé." Sans un sursaut des Rouge et Noir après la trêve internationale, Gourcuff a quand même de quoi se faire du souci... Sans un sursaut des Rouge et Noir après la trêve internationale, Gourcuff a quand même de quoi se faire du souci...

