PSG : Cavani sacrifié pour Sanchez ?

PSG : Cavani sacrifié pour Sanche z ? Par Damien Da Silva - Le 05/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une sacrée bombe lâchée par le média Le Parisien ! En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) se trouve dans le viseur du directeur sportif du Paris Saint-Germain Antero Henrique. Et selon le quotidien régional, le PSG travaille toujours sur l'arrivée du Chilien, qui hésite entre le club de la capitale et Manchester City. Si le salaire de l'avant-centre serait conséquent, Sanchez présente l'avantage d'être libre et le coût de son arrivée serait réduit. Mais pour équilibrer ses comptes par rapport au fair-play financier, le PSG serait prêt à sacrifier Edinson Cavani (30 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison) ! En interne, Henrique ne serait pas convaincu par le rendement de l'Uruguayen et son départ pourrait permettre d'empocher un beau chèque tout en rendant possible le recrutement de Sanchez, un ami de Neymar. Une hypothèse crédible puisque le Gunner était déjà ciblé par Paris l'été dernier. A suivre...

