PSG : Rabiot évoque encore sa prolongation

Alors que ses dirigeants souhaitent prolonger son contrat, Adrien Rabiot (22 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne s'est toujours pas entendu avec le Paris Saint-Germain pour signer un nouveau bail. Malgré l'insistance de Nasser Al-Khelaïfi, le jeune milieu de terrain parisien n'est pas pressé.

"Depuis un an, le PSG veut que je prolonge, a avoué l'international tricolore sur RMC. Ça fait un an et demi que le président en parle régulièrement. On en a reparlé brièvement cet été avec Antero Henrique (le nouveau directeur sportif du PSG). J’ai dit que je voulais faire une saison tranquille pour voir comment ça se passait. Les dirigeants ont compris. On verra plus tard."

Rabiot est aujourd'hui lié au PSG jusqu'en 2019.