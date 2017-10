Bayern : un ancien cartonne la pleureuse Ribéry « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Outre la lourde défaite 3-0 à Paris en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a aussi payé les critiques en interne de plusieurs de ses cadres dont Franck Ribéry (34 ans, 6 matchs en Bundesliga cette saison). Un comportement que dénonce aujourd'hui l'ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel, remonté après le Français. "Ribéry a été un joueur fantastique par le passé mais il ne l'est plus, lâche sans détour l'Allemand, interrogé par Sky. Ses colères sont connues et quand il n'est pas content, il va voir le président Uli Hoeness pour se plaindre. Ce n'est pas bien d'aller pleurer auprès de la direction." "Certains joueurs du Bayern Munich vivent dans le passé, a poursuivi l'actuel entraîneur du FC Lucerne en Suisse. Nous avons été champions du monde, vainqueurs de la Ligue des Champions. Ce n'est pas la situation actuelle. Je serais surpris qu'Ancelotti ne s'en soit pas aperçu. Mais quand Franck Ribéry est offensé, il appelle Uli Hoeness (le président du Bayern dont le Français est proche, ndlr) et du coup, vous avez déjà perdu la bataille en tant que coach." Une sévère remontée de bretelles pour Ribéry. Une sévère remontée de bretelles pour Ribéry.

