Belgique : Batshuayi, "le malheur des uns..."

Abonné au banc des remplaçants, l'attaquant belge Michy Batshuayi (24 ans, 11 sélections et 4 buts) pourrait profiter de circonstances favorables pour se montrer. En plus de la blessure d'Alvaro Morata, absent pendant 6 semaines à Chelsea, l'ancien Marseillais voit le probable forfait de Romelu Lukaku (cheville) lui ouvrir la porte de l'équipe type des Diables Rouges avant le match en Bosnie samedi (18h). "Le malheur des uns fait le bonheur des autres, a commenté le Blue. Cette phrase est difficile à prononcer mais elle résume bien ma situation. C'est un moment important de ma carrière, je suis donc pleinement concentré sur cet objectif. J'avais déjà réalisé un bon début de saison l'année dernière mais cela avait ensuite été un peu plus compliqué. J'ai encore bien entamé la campagne actuelle et je pense que cela va continuer comme ça." Pour Batshuayi, c'est peut-être le moment ou jamais. Sachant que la Belgique, déjà qualifiée pour le Mondial 2018, jouera sans aucune pression.

