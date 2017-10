EdF : Jallet prêt à jouer latéral gauche

Confronté aux absences de Benjamin Mendy et Layvin Kurzawa, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps dispose de trois autres solutions au poste de latéral gauche. Pour affronter la Bulgarie et la Biélorussie (7 et 10 octobre) en éliminatoires du Mondial 2018, le technicien pourrait aligner Lucas Digne, Jordan Amavi ou… le droitier Christophe Jallet (33 ans, 14 sélections et 1 but), qui évolue sur le côté gauche à l’OGC Nice.

"Aujourd'hui, je m'éclate à gauche ! Je prends du plaisir dans une équipe très joueuse, a confié l’ancien Lyonnais à SFR Sport. Que ce soit à gauche ou à droite... Je n'ai pas un super pied gauche mais il n'est pas dégueulasse non plus ! Il y a juste quelques détails qui sont plus compliqués à gauche, notamment pour les centres. Il y a un peu moins d'habitudes. Mais ce sont des choses qui peuvent se compléter et que je n'avais pas encore trop faites dans ma carrière."

Sauf en cas de nouvelle hécatombe, Deschamps ne bricolera pas davantage sa défense.