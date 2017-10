Bordeaux : Gourvennec va recadrer Malcom

Fan du Parisien Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison), l’ailier de Bordeaux Malcom (20 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) n’a pas pu s’empêcher d’échanger son maillot et de prendre un selfie avec son idole. Et ce même si les Girondins venaient de prendre une leçon face au Paris Saint-Germain (6-2) samedi. Comme nous vous l’indiquions dimanche (voir ici), les supporters bordelais n’ont pas apprécié. Et l’entraîneur Jocelyn Gourvennec non plus.

"Je pense que c’est de la maladresse liée à la jeunesse, a réagi le technicien dans Sud-Ouest. On avait bien expliqué qu’on n’allait pas à Paris prendre des photos et échanger les maillots. On aura une discussion privée pour que ces erreurs ne se commettent pas à nouveau. D’une manière générale, on n’a pas été à la hauteur mais c’est aussi excessif d’aller condamner des jeunes joueurs comme ça pour des erreurs de jeunesse. Qui n’en commet pas ? Ils payent pour apprendre. Tout le monde commet des erreurs dans une carrière professionnelle, quel que soit le corps de métier. Le tout est de ne pas les répéter."

Indulgent, Gourvennec devrait rapidement tourner la page pour éviter de perturber son meilleur joueur.