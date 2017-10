Galatasaray : Gomis ne regrette pas l'OM « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une saison 2016-17 aboutie (21 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues), Bafetimbi Gomis (32 ans, 7 matchs et 7 buts en championnat turc cette saison), qui était alors prêté par Swansea, n'a pas été conservé par l'Olympique de Marseille. Une erreur pour son nouveau partenaire Younes Belhanda (27 ans, 7 matchs et 1 but en championnat turc cette saison), qui assure toutefois que l'ancien Lyonnais ne regrette pas d'avoir rejoint Galatasaray durant l'intersaison. "Il n’a pas trop de regret par rapport à Marseille car ils ne lui ont pas montré une confiance absolue, avance ainsi l'ancien Niçois, interrogé par RMC. Gomis est très heureux à Galatasaray. Il ne regrette pas son choix, surtout qu’il a marqué très tôt dans le championnat. Il en est à 7 buts. Il est devenu directement l’idole de tous les supporters et il se plaît beaucoup là-bas." Pendant que Gomis s'éclate en Turquie, Germain n'a toujours pas marqué en L1 et Mitroglou n'a lui pas encore disputé le moindre match de championnat... Pendant que Gomis s'éclate en Turquie, Germain n'a toujours pas marqué en L1 et Mitroglou n'a lui pas encore disputé le moindre match de championnat...

