Bulgarie : Popov prévient les Bleus « Par Eric Bethsy - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatrième du groupe A, cinq points derrière l’équipe de France et à quatre longueurs de la Suède, la Bulgarie a encore un mince espoir de qualification pour le Mondial 2018. Pour cela, les Bulgares devront battre le Luxembourg, mais surtout les Bleus samedi (20h45). Pas de quoi effrayer les coéquipiers d’Ivelin Popov (29 ans, 71 sélections et 14 buts). "Il reste des matchs à jouer dans ce groupe et un revirement est encore possible, a prévenu l’attaquant du Spartak Moscou, suspendu samedi. On va essayer de prendre le maximum de points lors de ces deux matchs. Alors ils ne devraient vraiment pas nous considérer comme éliminés. Nous sommes très forts à domicile." Les hommes de Didier Deschamps peuvent s’attendre à un adversaire surmotivé. Les hommes de Didier Deschamps peuvent s’attendre à un adversaire surmotivé.

