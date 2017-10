Man Utd : Fabregas se dénonce pour Ferguson « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En 2004, lors d'un électrique Arsenal-Manchester United (0-2), une bagarre éclatait après le match dans les couloirs menant aux vestiaires. Et ce jour-là, Sir Alex Ferguson recevait une part de pizza en plein visage. 13 ans après, le coupable s'est dénoncé : il s'agit de Cesc Fabregas (30 ans, 6 matchs et 1 but en Premier League cette saison) ! "Quand je suis sorti dans le couloir, j'ai vu Sol Campbell, Rio Ferdinand et Martin Keown en train de se pousser. Je voulais y aller mais je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de lancer la part de pizza que j'avais dans la main. Et quand j'ai vu qui elle a heurté.... Excusez-moi Sir Alex, je n'ai vraiment pas voulu faire ça", a ainsi reconnu sur Sky le milieu de terrain espagnol. La fin du fameux pizzagate en Angleterre. La fin du fameux pizzagate en Angleterre.

