Allemagne : la mise en garde de Löw « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Joachim Löw suit bien évidemment les résultats des clubs allemands sur la scène européenne. Et l'homme fort de la Mannschaft a le sentiment que les équipes de Bundesliga sont aujourd'hui en perte de vitesse. "Il est faux de prétendre que la Bundesliga est le meilleur championnat du monde, a ainsi fait savoir Löw, dans des propos rapportés par l'AFP. Ceux qui disent que les meilleurs talents du monde sont en Allemagne ont tort : en France, en Espagne, en Angleterre, il y a aussi d'extraordinaires jeunes joueurs qui jouent au plus haut niveau." L'Allemagne, championne du monde en 2014 et vainqueur de la Coupe des Confédérations cette année, reste cependant au sommet de la hiérarchie mondiale mais Löw voit déjà plus loin visiblement. L'Allemagne, championne du monde en 2014 et vainqueur de la Coupe des Confédérations cette année, reste cependant au sommet de la hiérarchie mondiale mais Löw voit déjà plus loin visiblement.

News lue par 4553 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+