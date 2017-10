PSG : T. Meunier - "ça va être costaud" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis le début de la saison et sous l'impulsion notamment de ses recrues vedettes Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain fait un malheur. Pour Thomas Meunier (26 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison), le club de la capitale pourrait bien tout écraser sur son passage cette saison. "Pour l'instant, les chiffres sont vraiment à notre avantage et montrent que l'on a une très bonne équipe. On le voit à la différence de buts en L1 et en C1. Les chiffres sont pour nous, tout simplement. Si l'on ajoute les deux transferts phares qu'ont été ceux de Mbappé et de Neymar, on a vraiment lancé les hostilités. Cette année, ça va être assez costaud", promet le latéral droit belge, interrogé par L'Equipe. Les deux derniers adversaires du PSG, le Bayern Munich, défait 3-0, et Bordeaux, corrigé 6-2, peuvent en témoigner. Les deux derniers adversaires du PSG, le Bayern Munich, défait 3-0, et Bordeaux, corrigé 6-2, peuvent en témoigner.

