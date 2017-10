Sondage MF : Marcelo, un rouge à annuler !

Sondage MF : Marcelo, un rouge à annule r ! « Par Romain Rigaux - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si la LFP devait annuler le carton rouge reçu par le Lyonnais Marcelo à Angers (3-3), le week-end dernier. L'arbitre avait mal interprété le geste du défenseur central qui avait involontairement percuté le carton jaune sorti quelques secondes auparavant. Sur les 10 320 votes recensés, vous êtes 65,6% à penser que Marcelo ne mérite pas ce carton rouge et que cette expulsion doit être annulée. En revanche, 34,4% des votants ne veulent pas faire de cadeau au Gone. Dès à présent, dites-nous qui doit être aligné sur le côté droit de l'attaque de l'équipe de France face à la Bulgarie samedi. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui doit être aligné sur le côté droit de l'attaque de l'équipe de France face à la Bulgarie samedi. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

