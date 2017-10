PSG : T. Meunier - "je fais ce que je peux"

Régulièrement titulaire la saison passée, Thomas Meunier (26 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) est confronté désormais à la concurrence de Daniel Alves (34 ans, 8 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain. Le latéral droit parisien est bien conscient que son temps de jeu sera plus limité face à un tel concurrent à son poste.

"Dani a l'expérience et un caractère de leader sur le terrain. Et puis voilà, quand on investit sur un joueur comme ça, on se doit de le mettre sur le terrain. Surtout quand les prestations sont bonnes. De mon côté, je prends mon mal en patience. Quand je joue, je fais ce que je peux, et je fais généralement de bons matches. C'est aussi important vis-à-vis du staff technique car ils sont au courant qu'ils peuvent compter sur moi. Mais ça, ils le savaient déjà", a confié le Belge dans des propos rapportés par L'Equipe.

Avec le calendrier chargé du PSG cette saison, le Diable Rouge aura l'occasion de jouer durant les mois à venir.