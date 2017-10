Angleterre : Hart encense Kane « Par Romain Rigaux - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un début de saison tonitruant avec Tottenham, Harry Kane (24 ans, 9 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) reçoit de nombreux éloges ces dernières semaines. Ce mercredi, c'est au tour de son coéquipier en sélection Joe Hart (30 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) de dire tout le bien qu'il pense de l'attaquant des Spurs. "Il reste un joueur de premier plan et nous sommes chanceux de l'avoir. Ses qualités ne sont pas impressionnantes mais c'est juste l'un des meilleurs joueurs. Vous savez que vous obtiendrez beaucoup avec Harry. Si vous lui laissez quelques centimètres, il peut marquer à tout moment", a déclaré le gardien anglais de West Ham en conférence de presse. Les Three Lions compteront sur un Kane en forme contre la Slovénie jeudi soir, dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. L'Angleterre n'a besoin que d'un point pour se qualifier. Les Three Lions compteront sur un Kane en forme contre la Slovénie jeudi soir, dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. L'Angleterre n'a besoin que d'un point pour se qualifier.

News lue par 1542 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+