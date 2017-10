Espagne : Piqué ne veut pas partir « Par Romain Rigaux - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En prenant officiellement position en faveur de l'indépendance de la Catalogne, le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué (30 ans, 94 sélections et 5 buts) s'est mis les supporters espagnols à dos. Face à la polémique, l'ancien Mancunien a choisi de s'exprimer publiquement en conférence de presse ce mercredi. "Le premier jour d'entraînement a été difficile. Ce n'est pas agréable quand les gens qui soutiennent ton équipe sont contre toi. Je suis ici pour tenter d'inverser la tendance", a commencé Piqué. "Il n'est pas possible de remettre en cause mon implication. Je viens ici depuis que j'ai quinze ans. Je considère que c'est une famille. Cela me peine qu'on puisse douter de mon implication", a-t-il poursuivi. "C'est une grande fierté de jouer pour cette sélection", assure le Barcelonais, qui estime qu'un "indépendant peut jouer dans la sélection. L'indépendantiste n'est pas contre l'Espagne", même s'il précise que ce n'est pas son cas. Piqué n'a donc pas l'intention de quitter la Roja. "C'est une grande fierté de jouer pour cette sélection", assure le Barcelonais, qui estime qu'un "indépendant peut jouer dans la sélection. L'indépendantiste n'est pas contre l'Espagne", même s'il précise que ce n'est pas son cas. Piqué n'a donc pas l'intention de quitter la Roja.

