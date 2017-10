PSG : Canovi ne croit pas au départ de Pastore Par Damien Da Silva - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours blessé aux mollets, le milieu offensif Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) déçoit encore avec le Paris Saint-Germain et a été récemment annoncé dans le viseur de l'Inter Milan pour le prochain mercato d'hiver. Connaissant bien le club de la capitale, le père de l'agent de Thiago Motta, Dario Canovi, s'est exprimé sur la situation de l'Argentin. "Pastore à l’Inter Milan ? Je n’y crois pas. Je ne pense pas que le PSG voudra le vendre. Il faut se rappeler que c’est un joueur qui a quand même coûté 40 millions d'euros au club parisien", a commenté l'Italien pour TMW. Avec une concurrence de plus en plus importante, Pastore va devoir retrouver une bonne forme physique pour défendre sa place dans le groupe parisien. Avec une concurrence de plus en plus importante, Pastore va devoir retrouver une bonne forme physique pour défendre sa place dans le groupe parisien.

