EdF : Jallet répond à ses détracteurs « Par Damien Da Silva - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Doublure de Djibril Sidibé en équipe de France, le latéral droit de l'OGC Nice Christophe Jallet (33 ans, 14 sélections et 1 but) s'est désormais installé dans le groupe du sélectionneur Didier Deschamps. Alors que de nombreux observateurs ont critiqué ce choix du technicien tricolore, l'ancien Lyonnais a répondu à ses détracteurs. "Je m’en fiche complètement. Si j’en suis là, c’est que je le mérite. Je n’ai acheté personne pour être en bleu. J’essaie juste de me donner à 300%. Mon état d’esprit joue certainement en ma faveur, mais je ne suis pas pris pour cela. Le premier critère, c’est d’être bon sur le terrain. Les critiques ne me font ni chaud ni froid", a assuré Jallet pour le quotidien régional Le Parisien. Avec son état d'esprit irréprochable, le défenseur niçois représente un bon élément pour la cohésion de groupe voulue par Deschamps. Avec son état d'esprit irréprochable, le défenseur niçois représente un bon élément pour la cohésion de groupe voulue par Deschamps.

