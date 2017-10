Espagne : Busquets inquiet pour Piqué « Par Damien Da Silva - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prenant officiellement position pour l'indépendance de la Catalogne, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (30 ans, 91 sélections et 5 buts) a provoqué une vive polémique en Espagne et a été conspué par les supporters de la sélection lundi (voir ici). Egalement Catalan, le milieu Sergio Busquets (29 ans, 102 sélections et 2 buts) s'est montré inquiet concernant la situation de son partenaire. "C'est mon moment le plus difficile en sélection avec tout ce qui se passe. Je pense que ce sera compliqué que le cas Piqué se solutionne. Je ne sais pas si Ramos et Piqué ont parlé, mais l'ambiance est exceptionnelle. Il est ici comme tous les autres joueurs, comme toujours, en essayant de préparer le match et de passer les jours ici. C'est clair que c'est une personne tranquille, très intelligente mais je ne sais pas si ça l'affecte ou pas", a confié Busquets pour la Cadena Cope. Selon les médias ibériques, Piqué a décidé de rester en sélection après avoir reçu le soutien de ses coéquipiers et de sa fédération. Selon les médias ibériques, Piqué a décidé de rester en sélection après avoir reçu le soutien de ses coéquipiers et de sa fédération.

