Arsenal : Lacazette sous le charme de Sanchez

Recruté cet été en provenance de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant Alexandre Lacazette (26 ans, 7 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) évolue à Arsenal avec Alexis Sanchez (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison). Grand fan de l'international chilien, le Français n'a pas caché sa joie de pouvoir apprendre aux côtés d'un tel joueur. "Il est une des raisons pour lesquelles je voulais venir, pour évoluer avec des joueurs de son calibre. J'espère jouer de nombreuses années avec lui. C'est génial rien que de le voir à l'entraînement. J'aime sa façon de jouer et son état d'esprit", a déclaré Lacazette pour Arsenal Player. Malheureusement pour l'avant-centre tricolore, Sanchez sera en fin de contrat en juin prochain et devrait quitter les Gunners.

