Southampton : Van Dijk espère partir en janvier

Dans le viseur de Chelsea, Manchester City et Liverpool cet été, Virgil van Dijk (26 ans, 2 matchs en Premier League cette saison) est finalement resté à Southampton malgré le bras de fer engagé avec ses dirigeants. Le défenseur central néerlandais n'a cependant pas abandonné l'idée de partir lors du prochain mercato.

"Je n'ai pas à m'excuser pour quoi que ce soit. Bien sûr, je voulais passer un cap, mais Southampton ne voulait pas me vendre. Je suis professionnel et je donnerai tout pour le club. On verra ce qu'il est possible de faire à la mi-saison", a confié le Batave à Fox Sports.

Reste à savoir si les Saints finiront par craquer en cas de belle offre.