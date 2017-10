ASSE : Cabella critiqué par Herbin « Par Damien Da Silva - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par l'Olympique de Marseille cette saison, le milieu offensif Rémy Cabella (27 ans, 4 matchs et 1 but en L1 avec St Etienne cette saison) s'est rapidement imposé dans l'équipe type de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Oscar Garcia. Auteur de premières performances intéressantes, le Français n'a pourtant pas été épargné par un ancien du club, Robert Herbin. "Contre Troyes (1-2) ? C’était d’un très faible niveau. Je les ai trouvés timorés, tous ou presque. Rémy Cabella a joué à son niveau mais il était très seul. J’aurais aimé qu’il stimule davantage ses coéquipiers. Peut-être aussi qu’il veut trop entreprendre par lui-même à chaque fois qu’il touche le ballon. Il le porte trop parfois. Il faudrait qu’il en fasse plus profiter ses partenaires, qu’il combine avec eux. Il passe son temps à tenter des dribbles. Il en réussit, il peut être efficace. Mais une fois sur deux, il devrait alterner avec une passe à un autre joueur", a commenté Herbin pour le quotidien régional Le Progrès. Avec sa passe décisive et son implication sur toutes les occasions des Verts face à Troyes dimanche en Ligue 1, Cabella n'a pourtant pas grand-chose à se reprocher lors de cette défaite. Avec sa passe décisive et son implication sur toutes les occasions des Verts face à Troyes dimanche en Ligue 1, Cabella n'a pourtant pas grand-chose à se reprocher lors de cette défaite.

