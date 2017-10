Chelsea : deux priorités pour l'été prochain « Par Romain Rigaux - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Antonio Conte n'a pas vraiment apprécié le mercato réalisé cet été par les dirigeants de Chelsea, qui ont notamment raté Romelu Lukaku, parti à Manchester United. Pour se rattraper et éviter un départ du technicien italien, la direction du club londonien se penche déjà sur le futur recrutement estival, avec deux priorités. Selon le Mirror, les Blues ont l'intention de se mêler à la lutte pour Alexis Sanchez (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison), en fin de contrat en juin et annoncé au PSG, à Manchester City et à Manchester United. Chelsea veut également relancer le dossier Alex Sandro (26 ans, 4 matchs et 1 but en Serie A cette saison), déjà pisté cet été et resté à la Juventus Turin. Une offre de 67 millions d'euros est évoquée. D'ici-là, il peut se passer encore beaucoup de choses...

