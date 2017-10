EdF : les "pieds carrés", Matuidi en rigole « Par Damien Da Silva - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Par le passé, le milieu de terrain de l'équipe de France Blaise Matuidi (30 ans, 58 sélections et 8 buts) a été souvent décrié pour son manque de technique. Interrogé sur ses "pieds carrés" en conférence de presse, le joueur de la Juventus Turin a préféré jouer la carte de l'humour pour répondre à ses détracteurs. "Vous êtes méchant avec mes pieds carrés, a lâché Matuidi dans un rire. Je suis dans un immense club. C’est une fierté. J’ai eu la chance de connaitre Paris et maintenant la Juventus. Ce n’est pas non plus anodin. Si j’ai cette opportunité, malgré mes pieds carrés, c’est que j’ai les qualités pour permettre d’évoluer dans ce club-là." Et avec ses qualités, Matuidi a très rapidement réussi à convaincre son monde en Italie. Et avec ses qualités, Matuidi a très rapidement réussi à convaincre son monde en Italie.

