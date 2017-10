PSG : Briand impressionné par Neymar « Par Damien Da Silva - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 6 matchs de Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans) a réalisé des débuts tonitruants dans le championnat de France. Pour son premier match en L1 face à Guingamp (3-0) le 13 août dernier, le Brésilien a notamment impressionné le buteur breton Jimmy Briand (32 ans, 8 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "En seconde période, Neymar m’a impressionné. En première période, il cherchait ses marques mais après il a été tellement juste. Là où j’ai été le plus impressionné, c'est que tout ce qu’il a fait, il l’a fait à 2 000 à l’heure et de façon juste. L’objectif pour nous était de ne pas le laisser en un contre un parce qu’il est tellement vif et impressionnant... Le but était toujours de faire des prises à deux mais sur ce match, il y avait un Cavani qui était en forme aussi et quand ils élèvent leur niveau c’est injouable", a constaté Briand pour SFR Sport. Les futurs adversaires de Neymar et du PSG sont prévenus... Les futurs adversaires de Neymar et du PSG sont prévenus...

