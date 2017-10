OM : Anigo a totalement coupé les ponts « Par Damien Da Silva - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur, entraîneur et dirigeant de l'Olympique de Marseille, José Anigo a passé une grande partie de sa vie au sein du club phocéen. Mais après une fin d'histoire difficile il y a trois ans, l'homme de 56 ans a totalement tourné la page en s'offrant un nouveau défi en Grèce, où il entraîne Levadiakos depuis cet été. "J’ai même pris mon portable et j’ai effacé tous les numéros. Je ne voulais plus de liens avec les mecs de l’OM, entre autres, je ne parle avec personne, je me suis coupé de tout, j’ai recommencé ma vie. Je me fiche de ce que fait l’OM, même si ça reste une belle partie de ma vie. A un moment, je ne savais même pas combien le club était au classement. Qu’il marche ou pas, ça ne m’apporte pas plus de bonheur", a confié Anigo au quotidien L'Equipe. Loin de Marseille, le technicien français a retrouvé le plaisir d'être coach en Grèce. Loin de Marseille, le technicien français a retrouvé le plaisir d'être coach en Grèce.

