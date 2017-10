Bayern : tensions entre Rummenigge et Hoeness « Par Romain Rigaux - Le 04/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Amis de longue date, Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness ont parfois eu des désaccords à la tête du Bayern Munich. Et c'est le cas actuellement puisque le président du conseil d'administration du club bavarois et le président du conseil de surveillance ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant l'identité du futur entraîneur notamment. "C'est le noeud de la crise que traverse actuellement le Bayern. Tant que les deux patrons ne parviendront pas à mieux s'entendre, le Bayern connaîtra un manque de sérénité qui l'empêchera de demeurer compétitif au plus haut niveau européen", glisse un ancien joueur du club bavarois à L'Equipe. Par le passé, Hoeness n'a par exemple pas apprécié que Rummenigge ne parvienne pas à retenir Josep Guardiola, alors qu'il se trouvait en prison. Il en avait aussi longtemps voulu à son ami d'avoir choisi Jürgen Klinsmann plutôt que Jürgen Klopp en 2008. Par le passé, Hoeness n'a par exemple pas apprécié que Rummenigge ne parvienne pas à retenir Josep Guardiola, alors qu'il se trouvait en prison. Il en avait aussi longtemps voulu à son ami d'avoir choisi Jürgen Klinsmann plutôt que Jürgen Klopp en 2008.

